AK Partili Saygılı’dan CHP’ye sert tepki: Başlarını kaldırsalar yapılan hizmetleri görecekler

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada ''CHP'nin biraz cesareti olsa, Bayraklı'da başlarını kaldırdıklarında hemen yanı başlarında AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetini görürlerdi. Bu gerçeği anlayan İzmirliler artık CHP'nin göz boyama açılışlarına olan ilgisini iyiden iyiye kaybetti ki CHP Genel Başkanı boş bir alana konuşma yaptı." dedi.

MAKYAJ SİYASETİ İLE İZMİR'İ KANDIRAMAZSINIZ

CHP'li Bayraklı Belediyesinin yıllardır atıl durumda kalan, otların bürüdüğü spor alanlarını nihayet yenileme lütfunda bulunduğunu ifade eden Saygılı: "CHP'li ilçe belediyesini bu adımı için takdir ediyoruz. Sayın Özgür Özel'in katılımıyla açılışı yapılan bu alanın Bayraklı'mıza hayırlı olmasını diliyoruz. Biz, kim hizmet ediyorsa onu takdir etmeyi biliriz. Ancak ne yazık ki aynı kürsüde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'mize yönelik gerçek dışı eleştiriler dile getiriliyor, İzmir'e yatırım yapılmadığı iddia ediliyor. İzmir'i yıllardır eser yoksunluğuna ve hizmet yetersizliğine terk eden CHP bugün yaptığı "makyaj siyasetiyle" şehrimizi ve insanımızı kandıramaz. Şehrin kentsel dönüşüm sorununa derman olamayanlar, şehrin trafik kaosunu çözemeyenler, alt yapı felaketlerinin müsebbibi olanlar "mikro yatırımlarının" açılış programlarında, kürsülerden Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize tek söz söyleme hakkına sahip değiller. Çünkü Sayın Özel ya da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuşma yaptıkları yerden başlarını kaldırma cesareti gösterseler; yalnızca iki yıl gibi kısa sürede tamamladığımız 5 bin deprem konutunu görecekler. İzmir'in en büyük sağlık yatırımlarından biri olan İzmir Şehir Hastanesi'ni görecekler. Ama gerçeklerle yüzleşmek yerine, başları eğik şekilde bol keseden eleştiri yapmayı tercih ediyorlar." diye konuştu.

Açıklamasına; "Bu yüzü kızarmayan siyaset aktörlerini Türkiye de İzmir de iyi tanıyor artık." diyerek devam eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı; "İzmir'in iradesine parmak sallayan İzBB Başkanına ve her fırsatta ağzından nefret ve hakaret cümleleri çıkan CHP kontrolsüzlüğüne gereken cevabı vermek boynumuzun borcudur.'' ifadelerini kullandı.

Bilal Saygılı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Buradan kendilerine soruyoruz: 2020 depreminden sonra yönettikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir tek konutu vatandaşlarımıza teslim edebilmiş midir? Kentsel dönüşüm adı altında kurdukları kooperatif sistemiyle kaç İzmirli hemşehrimizi, hatta kendi belediye personellerini mağdur ettiler? İzmir'in paraları hangi mavi bavullara koyduysanız çıkarın, İzmir'den ve Türkiye'den özür dileyin! Sayın Özel'e de bir çağrımız var: İzmir'deyken bir de belediyelerinizi dolaşın. Kaç tane bankamatik personeli var, bir zahmet sayın. Sonra da hemşehrilerimizle alay edercesine "zararı karşılayacağız" gibi açıklamalar duymak zorunda kalmasın. İzmir'e hizmet lafla değil, eserle olur. AK Parti'nin farkı da tam olarak budur. AK Parti eser üretir, CHP, yalanları ile laf üretir."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör