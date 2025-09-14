AK Partili Saygılı’dan CHP’ye çöp tepkisi!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, işçi eylemleri ve katık atık bertaraf tesisi eksikliği nedeniyle şehirde toplanmayan çöp dağlarına tepki gösterdi. İl Başkanı Saygılı yaptığı açıklamada, "CHP Belediyeciliği İzmir'i çöplüğe çevirdi. Bugün İzmir'de faal olan Bergama ve Ödemiş'teki iki katı atık depolama tesisi, AK Partili belediye başkanlarımızın vizyonuyla kente kazandırıldı. Eğer o dönem bu yatırımlar yapılmamış olsaydı, bugün İzmir'in çöp sorunu çok daha büyük bir felakete dönüşmüş olacaktı. Ancak çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP'nin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu, hemşehrilerimizin hayatını çekilmez hale getirdi. Başta Buca, Konak, Karşıyaka olmak üzere vatandaşlarımız her gün evlerinden çöp dağlarının arasından geçerek çıkmak zorunda kalıyor. Halk sağlığı her geçen gün daha büyük bir tehdit altında! CHP'li ilçe belediyeler suçu Büyükşehir'e atıyor ancak gerçek ortada: Hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir, bu sorumsuzluğun doğrudan müsebbibidir! Maaş ödeyemeyen, çöp toplayamayan, yıllardır çöp depolama sorununu çözemeyen CHP belediyeciliği; İzmir'i rezalet içinde bırakmıştır. İzmir'in sokakları çöplüğe, caddeleri pisliğe teslim edilmiştir. Bu kentin insanı, çeyrek asırdır süren ihmalkârlığın, liyakatsizliğin ve sorumsuzluğun ağır bedelini ödemektedir. İzmir, CHP zihniyetinin elinde her geçen gün tükenmektedir!" açıklamasında bulundu.