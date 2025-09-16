AK Parti’li Şebnem Bursalı CHP’li belediyeleri sert sözlerle eleştirdi: Halk sağlığı açısından büyük bir tehdit

Şehir genelinde çöp yığınlarının oluşturduğu kötü manzaraya ve tehlikelere dikkat çeken Bursalı, "İzmir'de CHP'li belediyelerin yönetim zafiyeti her geçen gün daha net ortaya çıkıyor. Bugün şehrin dört bir yanında yaşanan çöp krizi, bu beceriksizliğin en somut göstergesidir. Sokaklar, caddeler ve meydanlarda çöp dağları oluşmuş durumda. Bu utanç verici tablo sadece görüntü kirliliği değil, halk sağlığı açısından da büyük bir tehdittir" dedi.