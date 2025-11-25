AK Partili Yıldız’dan İZBB Başkanı Tugay’a: ’’Siz dönemin en çok borç üreten belediye başkanısınız’’

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı tahmini gelir gider bütçesi Cumhur ittifakının ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile 110 milyar lira olarak kabul edildi.

İZBB'NİN 1 MİLYAR 65 MİLYON DOLAR BORCU VAR

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, bütçenin gerçekleşme oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Yıldız, mecliste yaptığı konuşmada: "Bütçede, 20 milyar TL borçlandınız. Biz engelliyoruz ya borçlanma yetkisini meclisten oybirliği ile geçirdik. Bugün, belediyemizin 1 milyar 65 milyon Dolar iç ve dış borç var. Cemil bey siz, 2024'te ortaya çıkan bütçeyi kapatmak için 245 milyon Dolar kaynak kullandınız. Geçen yıl yanlış bütçe yaptınız, yanlış kadro seçiminin bedelini ödediniz. Bütçeyi siz onayladınız, biz ret verdik. Bunu kapatmak için 514 milyon Dolarlık borcu meclise getirdiniz. Engelleyen bir siyaset yapmadık. Biz bütçede ret oyu vermemize rağmen diğer tüm borçlanmalarına oy birliği verdik. Bu hızla 2026'da açığınız var. 2 milyar 215 milyon Dolar bir borçla karşı karşıya kalıyoruz. Aziz Bey döneminde 590 milyon Dolar olan borç, çok eleştirdiğiniz Tunç Bey döneminde 640 milyon Dolarmış. Siz, dönemin en çok borç üreten belediye başkanısınız.'' dedi.

ASFALT FİYASKOSU

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, ''Ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre önemli bir başlık. Geçen sene 1,5 milyon ton asfalt dökerim deyip 550 bin ton döken sizsiniz. 1,3 milyon metrekare sathi malzeme döşeyeceğiz deyip 100 bin metrekare döşeyen sizsiniz. Koyduğunuz hedeflerin çok gerisindesiniz. Çünkü yatırım bütçeniz yüzde 30'a gerilemiş. 7 yıldır İzmir'in bütçesini çalıştım. Biz soruyoruz, siz Ankara'dan gelmeye çalışıyorsunuz. Zaten Ankara'dan da vekilleriniz gelmedi, gelenleriniz de yanlış geldi. Bir genel başkan yardımcınız açıklama yaptı, Cemil başkan düzeltmek zorunda kaldı. Zaten vekilleriniz ortada yok. Ben eleştirdikçe beni savcılığa vermekle tehdit eden vekiliniz Murat Bakan vardı. Ben hala savcılığı bekliyorum, hala başvuru olmadı. Sözünün eri olsun, beni savcılığa versin. Gazetelere bir bakıyorum, bir bayan milletvekiliniz bir başka ilçe başkanınıza 'belediye rantı peşinde değilim, beni işçi alımlarında bulamazsın' diyor. Yani işiniz o kadar zor ki… Merkezi hükümetten konuşup İzBB bütçesinden tek kelime etmeyeceksiniz… Benim konuştuğum her şey İzmir ile ilgili." Diye konuştu.

YATIRIMA 33 MİLYAR

Bütçede yatırım için 33 milyar lira ayrıldığını belirten Yıldız şunları kaydetti; ''2 milyar liralık araç ve iş makinesi alımı söz konusu. Bunun kaynağı nereden? Bunun 20 milyon Eurosu, yani 1 milyarı itfaiye aracı alımı için. Dünya Bankası'ndan, İller Bankası tarafından sağlanmış garantörü de Çevre Bakanlığı olan 25 yıl vadeli kredi. Mürselpaşa battı-çıktısı ile ilgili 'engelleniyoruz' diye geçtiğimiz dönem burada bağıran CHP'ye rağmen 20 milyon Euroluk kredi çıkartmıştık. Sonra siz geldiniz 'Bu krediyi kullanmayacağız, kendi öz kaynağımız ile yapacağız' dediniz. Biz engelleyecek olsaydık bu krediyi başka bir yere kaydırırdık. Ama bunu yapmadık. Dünya Bankası'ndan afet ve riskli alanlar kapsamında verilmesini gerekçe koyarak İzmir'in de yaşadığı büyük yangınları dikkate alarak itfaiye araç ve ekipman yaşını gözeterek bu kredinin itfaiye araç alımı için pakete çevrilmesinin bizzat takipçisi olduk. Yetmedi, biz ne yaptık? Bugün yatırım bütçenizin yüzde 10'u o çok eleştirdiğiniz AK Parti'nin bakanlığı tarafından belediyenize sağlanmıştır.''

BUNUN GÜNAHI BİZDE DEĞİL SİZDE

Cemil Tugay'ın belediyeyi SGK'ya 7,5 milyar TL borçla devraldığını hatırlatan Yıldız, ''Bugün itibariyle 22-23 milyar TL SGK ve vergi borcunuz var. Biraz önce verdiğim iç ve dış borç içinde bu rakam da yok. 4 milyar TL'ye yakın gayrimenkul verdik yani kıymetli mallarımızı verdik. Biz bu süreçle ilgili elimizden gelen gayreti gösterdik. Vergi dairesi mevzuatı SGK kadar hızlı hareket etmez, size vakit kaybettirdiler. Bunu Cumhur İttifakı mı yaptı? Bunu sizin kendi belirlediğiniz kadrolarınız yani yönetim anlayışınız yaptı. Sonra döndünüz malları SGK'ya verdiniz, bu arada ne oldu? Faiz katlanarak geldi. Doğru zamanda doğru işi yönetemezseniz faturasını tüm İzmirli'ye ödetirsiniz. Bunun günahı bizde değil sizde.'' ifadelerini kullandı.

1.5 YILDA 3 GENEL SEKRETER SAYISIZ BÜROKRAT DEĞİŞTİRDİNİZ

''Personel yönetim sisteminizde ciddi bir probleminiz var'' diyerek sözlerine devam eden AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, ''Bir sorunu gördüğünüzde ilk 6 ayda o sorunu çözecek yol haritasını belirlersiniz. Ama siz 1,5 yılda 3 genel sekreter, sayısız daire başkanı ve sayısız genel sekreter yardımcısı değiştirip açık kapalı ofis gibi bir sürü işin içinde yöntem ortaya koyamadınız. 35 bine yakın işçi aldınız, 2 bine yakını sizin döneminizde işe girdi. İdeal kadrolarınızın 30 bin bandına gelme zorunluluğu var. Personel gideri aylık 3,8 milyar TL iken aylık geliriniz 5 milyar liraysa geri kalan para ile ne yatırım yapacaksınız? Yapamazsınız" dedi.

İZBB Başkanı Temil Tugay

KOOPERATİF MAĞDURLARININ İZBB'YE MALİYETİ 10-12 MİLYAR TL

Bütçe kitapçığında yer alan kentsel dönüşüm projelerinin hepsinin bitiş tarihinin 2028 olarak göründüğünü belirten Yıldız: "Şapkadan tavşan çıktı. 2028'in sonunda kooperatiflerle oluşmuş mağdurlar zincirinin çözüleceğ3i ifade ediliyor. Kitapçığa göre yüzde 100 tamamlama. İnşallah biz yanılırız, biz aldanırız. Ama ortaya çıkarttığınız kooperatif mağdurlarının Büyükşehir'e maliyeti 10 - 12 milyar TL. Mesela Ege Şehir'de belediye emekçileri için yapılan kooperatifi biz göremedik. Açıklarsanız memnuniyet duyarız."

ONAT TÜNELİ 2026'DA HİZMETE GİRECEK DEMİŞTİNİZ AMA…

''Buca Onat Tüneli ile ilgili 1,3 milyarlık yatırım ayırmışsınız, geçtiğimiz sene yüzde 80 tamamlanacaktı. Ve 2026'da hizmete girecekti.'' diyen Yıldız, ''Bizim için sürpriz değil İzmirli için hiç değil. CHP'nin başlayıp da bitirdiği projeyi biz göremedik. Onat Tünelleri üzerinde hasar gören evler var. Bu süreç sağduyulu yürütülmeli. Sizde kriz yönetimi de yok. Siz süreci ıskalayarak, hâkim olan bürokratları görevden alarak, yeni gelenlerle kurumsal hafızayı yok ettiniz. Sonuçta ne çıkıyor? Balyozla kapı kırıyoruz. Oradaki vatandaşları kimse kışkırtmıyor. Orada iki vatandaşla görüştüm, talepleri ileteyim. 20 bin lira kira yardımı öngörüyoruz. Ama depozito veriliyor, taşınma için masraf yapılıyor. Getirin meclise kira yardımını geçirelim. Sosyal belediyecilik anlayışı bakımından o sorunu ortak akılla çözeriz. Siz sorunun mecrasına bakmazsanız anca talimat verirsiniz. Oradaki insanlar da o şekilde o evlerde yaşamak istemiyor.'' dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız

SİZ KENDİ KARNENİZE BAKIN

"İzmir'in 1,5 milyarlık çöple ilgili bütçesi var. İzmir'in çöpünü Manisa'ya transfer için mecliste izni onayladık. Bu belki Türkiye'de ilk. Geçtiğimiz Meclis'te bir önerge geldi. Önerge şu: Buraya 2 bin 500 ton çöp götürmeyi planlıyorsunuz, tonunu da bin 700 liradan anlaşmışsınız. Yılda 1,5 milyarlık kaynağı buraya aktaracaksınız, ayırdığınız kaynak anca buraya yetiyor. İZBB'nin kent genelinde yapmayı planladığı çöp bertaraf tesisleri ne zaman devreye girecek? Manisa'ya giden çöpün sızan suyunu arıta olmadığı için vidanjörlerle İzmir'e geri yollayacaklar. Bütün risklere kaosa rağmen yine oy birliği yaptık. Lütfen bu işi ciddiyete alın yeni bir çevre felaketinin tarafı olmayın dedik. Tepkilere rağmen Harmandalı'da uzatma verdik. Bergama'da süreç yönetimi yapıyoruz, Yamanlar'da talepleri olumlu değerliyoruz, Bornova'da ilçe başkanlarınız hayır dese de biz tamam diyoruz. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bizim karnemiz pek iyi, siz kendi vekillerinizin ve yönetiminizin karnesine bakın.''

ÜZÜMCÜ HER YERDE VAR OLMASI GEREKEN YERDE YOK

''Karşıyaka Stadı ile ilgili soru sorarak kapatayım, 210 milyon bütçe öngörmüşsünüz, planlamanız nedir? 2028'in sonunda stadı bitirecek misiniz? Bu rakamlarla zor gibi.'' diyen Yıldız, ''Bir de şehir tiyatroları konusunda eleştirilerimi iletmek istiyorum. Şehir tiyatrolarının kurulması kararını mecliste oy birliği ile aldık. Yönetmeliğe de oy birliği verdik Yücel Erten 32 kişi aldı, Levent Bey 20 kişi aldı. Şu an 50-52 kişi çalışıyor. Ama çoğu oyunlarda rol almıyor. Yeni bir ihale yaptınız 'ünlü sanatçı' maddesi var, anlamadık. Cadı Kazanı diye bir oyun çıkarttınız, o da artık oynamayacakmış. Yücel Hoca 36 bin lira alıyordu, Levent Bey 175 bin lira alıyor. İlk sene geldi 1 oyun yaptı, İstanbul'dan kendi oyununu getirdi. Tiyatro sanatı dışında körfezde, gemide, çevrede her tarafta var ama asıl işinde yok. Sınavla alınması gereken yerde sınavsız adamlar duruyor. Çalışılmayan bu arkadaşlar ne yapacak? 3 yıllık sözleşme imzaladığınızı düşünürsek bu konu sizin vicdani duruşunuzda incelenmeli.'' şeklinde konuştu.