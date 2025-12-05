AK Partili Yücel Yılmaz hakkında çirkin iftiraya 15 yıl hapis

Balıkesir'de 31 Mart Yerel seçimlerine 2 ay kala, dönemin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz hakkında, eşini aldattığı ve bu ilişkiden gayri meşru bir çocuğu olduğu yönünde çirkin iftiralar ortaya atılmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar sonrası, evli ve 3 çocuk babası Yücel Yılmaz savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Açılan davada paylaşımları sosyal medya üzerinden yapan ve hızla yayılmasını sağlayan kişilerin, K.Y. L.M. ve B.K. oldukları tespit edilmişti. "Nitelikli İftira ve hakaret" suçlamasıyla yargılanan 3 kişiye 15 yıl hapis cezası verildi.

"SİYASİ AMAÇLI SUİKAST"

Kararın ardından bir açıklama yapan Yücel Yılmaz, "Yerel seçime 2 ay kala büyükşehir belediye başkanlığı dönemimde ailemi ve değerlerimi hedef alan, hiçbir somut delile dayanmayan iddialar; bağımsız yargı tarafından en ince ayrıntısına kadar incelenmiş ve tamamen iftira niteliğinde olduğu açıkça ortaya konmuştur. Verilen hapis cezaları ve karşı tarafın mahkûmiyeti, bu sürecin baştan sona kurgulanmış, sadece siyasi amaçla üretilmiş, karakter suikastı niteliğinde olduğunu tartışmasız şekilde ortaya koymuştur" dedi.