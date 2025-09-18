AK Parti’nin akıllı yeni binası Cumhurbaşkanın talimatıyla 15 ayda tamamlanacak

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, kente damga vuracak yeni ve akıllı il binası için önemli bir adımı attı. Tapusu dün alınan bina, İzmir'in kurulduğu yerdeki konumu ve otoyola yakınlığıyla şehrin her yerinden kolay ulaşım imkânı sunacak, sadece partinin değil, İzmir'in de dikkat çekecek simge yapılarından biri olacak. Yeni bina ayrıca Smyrna Meydanı'na yakın konumuyla da öne çıkıyor.

160 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ

Mevcut kiralık binadan taşınma kararı alan AK Parti İzmir İl Teşkilatı, Gaziemir'deki partiye ait binasını satarak 160 milyon TL gelir elde etti. Yeni bina için 100 milyon TL bedelle şahıstan satın alınan taşınmaz, 12 kat ticari imarlı bir alan üzerinde yükselecek. Geriye kalan 60 milyon TL ise genel merkez hesabına gönderildi ve genel merkezin kasasında tutulacak. Bayraklı Belediyesi'nden alınan bilgilere göre, söz konusu arazi özel mülkiyete ait olup, kamuya ait değil ve başka bir imar planı bulunmuyor.

BAŞKAN SAYGILI'NIN BÜYÜK ÇABASI

Yeni il binası, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın öncülüğünde, kente ve partiye kalıcı bir miras olarak kazandırılıyor. Projeye göre binada iki katlı bodrum bulunacak; en alt kat otopark olarak düzenlenecek. Bin kişilik modern kongre ve toplantı salonu ise -1 katında, bodrumun üstünde yer alacak. Üst katlarda ayrıca toplantı alanları ve il teşkilatının tüm birimlerini kapsayacak geniş ofisler bulunacak. Modern mimarisiyle İzmir'in çehresine uyum sağlayacak binada, ileri teknolojiyle donatılmış akıllı sistemler kullanılacak. Enerji verimliliği, güvenlik, iletişim ve yönetim alanlarında son teknolojiyle donatılan il binası, partinin hizmetlerini daha etkin şekilde yürütmesini sağlayacak.

CUMHURBAŞKANININ TALİMATIYLA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, projenin 15 ayda tamamlanması öngörülüyor. Bu süre, İzmir teşkilatı için büyük bir motivasyon kaynağı olurken, binanın partinin stratejik merkezi olarak da planlandığını da ortaya koyuyor.

'BALKON KONUŞMASI' KULİSİ

AK Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre, olası bir erken seçim senaryosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını Ankara yerine, yeni İzmir İl Başkanlığı binasında yapabileceği belirtiliyor. Bu gelişme, binayı sadece bir il binası değil, aynı zamanda stratejik bir siyasi merkez hâline getiriyor.

GELECEK NESİLLERE MİRAS

Bilal Saygılı ve il yönetiminin İzmir'e kazandıracağı bu eser, modern mimarisi, akıllı bina özellikleri ve stratejik konumuyla partinin yüzünü İzmir'de temsil edecek. 15 ay gibi kısa sürede tamamlanacak proje, partinin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Yeni il binası aynı zamanda İzmir teşkilatının hizmet kapasitesini artıracak. Mevcut binada yaşanan alan sıkıntıları ve lojistik sorunlar, modern tasarım ve işlevsellikle tarihe karışacak. Parti üyeleri ve vatandaşlar için hem erişilebilirlik hem de kullanım kolaylığı sunacak olan binada, toplantı ve kongre salonlarının yanı sıra ofis birimleri, yönetim odaları ve teknik altyapı da eksiksiz olacak.

BİLAL SAYGILI LİDERLİĞİNDE

Bilal Saygılı'nın liderliğinde şekillenen proje, AK Parti İzmir'in sadece bugünü değil, geleceğini de güvence altına alacak bir yatırım olarak öne çıkıyor. İzmir'e kazandırılacak bu eser, partinin kurumsal hafızasına ve şehrin modernleşme sürecine kalıcı katkı sağlayacak.