AK Parti’nin Kütüphane Sohbetleri’nde samimi anlar: Mesut Özil'den o soruya "Erdoğan" cevabı!

"CUMHURBAŞKANIMIZ VERDİĞİ HER SÖZÜ TUTTU"

Telefon rehberinde kayıtlı en ünlü kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Özil, "Gençler, AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı ısrarla tercih ediyor. Çünkü verdiği her sözü tuttu. Sayın Cumhurbaşkanımız belirli bir yaşa gelmiş, ekonomik anlamda da güçlüdür. İsterse geri kalan ömrünü ailesiyle geçirebilir ama Sayın Cumhurbaşkanımızın beni en çok etkilediği nokta, 2010 yılından beri tanıyorum, sadece kendisi için değil; bu vatan için, bu millet için, gelecek nesiller için uyumadan yorulmadan çalıştığını gördüğüm içindir. Ben de bu MKYK'yı o yüzden kabul ettim. Çok mücadele ediyor, çok yoruluyor. Kolay bir iş değil.