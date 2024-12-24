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Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:52 Son Güncelleme: 24.12.2024 10:58

AK Parti'nin 'Mobil AKİM' projesi Kırşehir'de hayata geçti

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) tarafından başlatılan 'Mobil AKİM' projesi, ilk olarak pilot il olarak seçilen Kırşehir'de uygulamaya konuldu. Proje kapsamında kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların talepleri, önerileri ve sorunları dinlenerek kayıt altına alındı.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
AK Parti’nin ’Mobil AKİM’ projesi Kırşehir’de hayata geçti

Mobil AKİM ekibi, AK Parti logolu Togg araçlarıyla Kırşehir'in en ücra noktalarındaki yerleşim yerlerini tek tek ziyaret etti. Kırşehir'de büyük bir ilgi gören proje sayesinde vatandaşlarla doğrudan iletişim kuruldu.

CUMHURBAŞKANI'NDAN VATANDAŞA SELAM VE MEKTUP

Ziyaret edilen her haneye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları, kişisel bir mektubu ve imzalı bir fotoğrafı da iletildi. Vatandaşların dile getirdiği tüm görüşler not alınarak partinin ilgili birimlerine iletilmek üzere kayıt altına alındı. AK Parti yetkilileri, Mobil AKİM uygulamasının ilerleyen dönemde diğer illerde de hayata geçirileceği belirtti.

Projeyle, parti tabanının nabzının daha iyi ölçülmesi ve vatandaşlarla daha etkili bir iletişim kurulması amaçlanıyor.

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AK Parti'nin 'Mobil AKİM' projesi Kırşehir'de hayata geçti
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