AK Parti’nin ’Mobil AKİM’ projesi Kırşehir’de hayata geçti

Mobil AKİM ekibi, AK Parti logolu Togg araçlarıyla Kırşehir'in en ücra noktalarındaki yerleşim yerlerini tek tek ziyaret etti. Kırşehir'de büyük bir ilgi gören proje sayesinde vatandaşlarla doğrudan iletişim kuruldu.

CUMHURBAŞKANI'NDAN VATANDAŞA SELAM VE MEKTUP

Ziyaret edilen her haneye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları, kişisel bir mektubu ve imzalı bir fotoğrafı da iletildi. Vatandaşların dile getirdiği tüm görüşler not alınarak partinin ilgili birimlerine iletilmek üzere kayıt altına alındı. AK Parti yetkilileri, Mobil AKİM uygulamasının ilerleyen dönemde diğer illerde de hayata geçirileceği belirtti.

Projeyle, parti tabanının nabzının daha iyi ölçülmesi ve vatandaşlarla daha etkili bir iletişim kurulması amaçlanıyor.