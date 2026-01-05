AK Parti’nin üye sayısı artıyor

AK Parti Genel merkez teşkilat Başkanlığı öncülüğünde, 81 ilde gerçekleştirdiğimiz üye çalışmalarının İstanbul verilerini İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İl Kadın Kolları Başkanımız Saliha Demirer, İl Gençlik Kolları Başkanımız Nevzat Yüce, İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu tarafından açıklandı.

GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL KARŞILIK

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "AK Parti Genel merkez teşkilat Başkanlığı öncülüğünde, 81 ilde gerçekleştirdiğimiz üye çalışmalarının İstanbul verilerini değerlendirmek üzere, bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmî verilere göre, AK Parti'nin üye sayısı Türkiye genelinde, 664.568 artarak 11.543.301 sayısına ulaşmıştır. Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının, somut bir göstergesi olmuştur."

EN GENİŞ TABANLI SİYASİ HAREKET

İstanbul özelinde ise; partimizin lokomotif gücü olan İstanbul Teşkilatımız; il teşkilat başkanlığımız öncülüğünde yedi ay gibi kısa bir süre içerisinde AK Parti İstanbul üyelerimize 149.351 yeni arkadaşlarımızı daha katarak İstanbuldaki toplam üye sayımızı 2.145.014'e çıkarmış bulunmaktayız.

AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak, karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi hâline, getirmiştir.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe,bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de, açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, "Biz Büyük Bir Aileyiz" anlayışıyla yoluna devam eden, güçlü bir siyasi harekettir. Bu sürecin oluşmasında ve olgunlaşmasında, ve bu hikayenin gerçekleşmesinde, milletimizle olan güçlü bağımızı daha da güçlendirecek çalışmalar, tabi ki çok etkili olmuştur; hane ziyaretlerimizden - çarşı, pazar ve esnaf ziyaretlerine. Ak nokta çalışmalarından - yurt ve Spor kulüpleri ziyaretlerine. Gençlik ve kadın buluşmalarından - sektör bazlı iş dünyası buluşmalarına, Toplumun her kesimine ve herkese dokunan çalışmalarımızın etkisinin altını, özellikle çizmek isterim. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla, çalışmalarını sürdürecektir.

YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakârlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya, devam edecektir. Yargıtay'ın açıkladığı tablo göstermektedir ki, AK Parti, milletimizin partisidir, ve milletimizin partisi olmaya, devam edecektir. Türkiye geneli yapılan bu büyük başarının en önemli parametrelerinden biri olan İstanbul teşkilat çalışmaları, büyük bir çaba, gayret ve özveri sonucu oluşmuştur, "her mahallesiyle, ve her hikayesiyle İstanbul" diyerek çıktığımız yolculuğumuzda, bu sürecin ve bu hikayenin gerçekleşmesinde emeği olan il teşkilat başkanlığımız öncülüğünde, 3 kademe olarak; tüm ilçe başkanlarımıza, tüm mahalle başkanlarımıza ve ilinden ilçesine, Mahallesinden sokağına emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza, yürekten teşekkür ediyorum.