Akademisyen Nasıl Olunur? Akademisyen Olma Şartları Nelerdir, Yaş Sınırı Var Mı?

Günümüzde en itibarlı meslekler arasında bulunan akademisyenlik, birçok üniversite ve yüksek lisans öğrencisinin hayallerini süsleyen bir alandır. Üniversitede akademisyen nasıl olunur diye araştıranların, öncelikle bilmesi gereken bazı hususlar vardır. Eğitim süreci bir hayli zorlu geçen akademisyenlik, mesleki anlamda da kolay bir görev değildir. Üniversite öğrencilerine, eğitim vermekten fazlasını içerir. Tabi bu, bölümden bölüme farklılık gösterse bile, genel anlamda yükü fazla olan bir meslektir. Ders vermenin dışında, bilimsel çalışmalara destek olmak, hatta bizzat yürütmek, bilimsel makaleler kaleme almak, toplumu eğitici ve öğretici bütün çalışmalarda aktif olarak görev almak, kongre ve konferanslarda eğitici konuşmalar yapmak gibi pek çok görevi vardır. Akademisyen olmak için sadece gerekli olan eğitimi almak yeterli değildir. Kişinin belli bir entelektüel birikime sahip olması, kendisini alanında çok iyi geliştirmiş olması ve karakteristik özelliklerinin de bu iş için uygun olması büyük önem arz eder. İşte akademisyen nasıl olunur sorusunun cevabı…

Akademisyen Olmak için Gerekenler Nelerdir?

Yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak görev alabilmek için bazı şartlar bulunur. Bunlar aşağıda verildiği gibidir.

4 yıllık lisans programlarından birini, en az 2.50 not ortalaması ile bitirmek.

Mezun olduktan sonra, ALES sınavından en az 70, YDS sınavından ise en az 50 puan almak.

Yüksek lisansı bitirmek için tez çalışmasını sunmak, yazılı ve sözlü mülakatlara girmek ve hepsini başarıyla tamamlamak.

Daha sonra, doktora eğitimine başlamak için gereken kriterleri yerine getirmek ve tez hazırlamak.

En önemlisi, sürekli bilgiye aç olmak. Öğrenmekten de, öğretmekten de keyif almak.

Belli bir yaş sınırı yoktur. Kişinin eğitim durumu müsait ise her yaşta akademisyen olma imkanı vardır.

Kimlerin Akademisyen Olması İmkansızdır?

Bu görevi yapmak isteyenler gereken eğitimi almış olsalar bile, belli kriterlere uymuyorlar ise akademisyen olamazlar. Bunlar:

Kişinin, adli sicilinin temiz olmaması,

Kamu görevinden ihraç edilmiş olması,

Lisans diploması notunun 2.50'den düşük olmasıdır.

Bu durumlar söz konusu ise akademisyen olmak imkansızdır.