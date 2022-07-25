Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt (benzin, motorin, mazot) fiyatlarında son durum: 25 Temmuz 2022 Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.7.2022 07:15 Son Güncelleme: 25.7.2022 07:15

Akaryakıt (benzin, motorin, mazot) fiyatlarında son durum: 25 Temmuz 2022 Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam gibi gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Benzin, mazot (motorin) fiyatı üzerinde son dönemde yaşanan iniş ve çıkışlar nedeniyle özellikle araç sahipleri “25 Temmuz 2022 Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim gelecek mi?” sorularına yanıt arıyor. Son olarak benzine yapılan indirimin ardından mazotta da kayda değer bir indirim beklentisi bulunuyor. İşte akaryakıt (benzin, motorin, mazot) fiyatlarında son durum...

Akaryakıt benzin, motorin, mazot fiyatlarında son durum: 25 Temmuz 2022 Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve mazot fiyatları son günlerde vatandaşların gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Brent petrol piyasasına göre şekillenen akaryakıt fiyatlarına son dönemde indirim üstüne indirim gelmişti. Şimdilerde ise mazotta da yeni bir düşüş beklentisi bulunuyor. Peki; İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte akaryakıt (benzin, motorin, mazot) fiyatlarından detaylar...

BENZİN FİYATLARINA YENİ İNDİRİM GELİR Mİ? 25 TEMMUZ 2022

Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişim gösteriyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatı için 96 kuruş indirim bekleniyor.

Öte yandan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ergezen, 'Petrol fiyatları düşecek mi' sorusunu Sabah.com.tr'ye yanıtladı.

Petrol fiyatları için kısa vadede en kötünün geride kaldığını söylemenin zor olduğunu ifade eden uzman isim, "Bu dönem içerisinde özellikle Fed başta olmak üzere faiz artırımlarıyla beraber ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleri hakim. Bu durum petrol fiyatları aşağı çekti ama tam olarak resesyon fiyatlamasını petrol fiyatları içerisinde göremiyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22.72 TL

İstanbul'da mazot (motorin) litre fiyatı: 25.43 TL

ANKARA'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22.84 TL

Ankara'da mazot (motorin) litre fiyatı: 25.54 TL

İZMİR'DE MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

İzmir'de mazot (motorin) litre fiyatı: 25.55 TL

BRENT PETROL DÜŞÜŞE GEÇTİ

Haftaya yükselişle 106 dolar seviyesinde başlayan Brent petrol hafta sonuna doğru 100 dolara yaklaştı. Söz konusu düşüşün ardından milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı, benzin fiyatları düşer mi sorusuna yanıt arıyor. Geçen hafta benzine yansıyan indirimin akabinde bu hafta yeni bir indirim beklentisi doğdu.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından araç sahiplerinde akaryakıt indirimi beklentisi oluştu. 26 Temmuz Salı günü geçerli olması beklenen 92 kuruşluk motorin indirimi gündem konusu oldu.

Beklenen indirimin gelmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.

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Akaryakıt (benzin, motorin, mazot) fiyatlarında son durum: 25 Temmuz 2022 Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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