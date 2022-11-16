Akaryakıt istasyonunda çatışma: 2 ölü

Ankara Altındağ'daki bir akaryakıt istasyonunda karşılaşan ve aralarında husumet olan Hüseyin Y. ve Resul K. tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Akaryakıt istasyonunda çalışan personel ve vatandaşlar korku ve panikle kaçmaya çalıştı. Çatışmada vurulan 2 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Hüseyin Y. ve Resul K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.