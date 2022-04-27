Akaryakıt istasyonunda minibüse yıldırım düştü; o anlar kamerada

Derik ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte, Kale Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki 47 H 1201 plakalı yolcu minibüsüne yıldırım düştü. Minibüs hasar görürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonunu çalışanları ise kısa süreli panik yaşadı.



Sağanakla birlikte akaryakıt istasyonuna sığınan Diyar Aydemir, "Bir patlama sesi duyduk. Yağmurun yağmasıyla birlikte şimşek çaktı. O sesle dışarıya fırladım. Bir baktım arabanın tavanı, camı ikiye bölünmüş. Çok şiddetli bir ses çıktı. İçeride ben ile arkadaşım oturuyorduk. Geldik arabanın tavanına baktık. Sahibini telefonla aradık içeriye girdik. Araç berbat durumdaydı. Allah korusun yıldırım benzinliğe çarpmadı. Benzinliğe çarpsaydı, büyük bir patlama olacaktı çok şükür fazla bir şey olmadı" dedi.