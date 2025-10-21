Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Adana akaryakıt istasyonun da silahlı soygun gerçekleşti. İş yerinin marketine gelen kasklı iki soyguncu, silah zoruyla kasadaki paraları aldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, kasklı iki kişi akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Soygunculardan biri tabancayı çalışana doğrultarak kasadaki paraları alırken diğer şüpheliyse marketten ürün aldı. Daha sonra 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.