Akaryakıt istasyonundaki ’heyelan’ faciasında yeni gelişme: Bir aile yok olmuştu! Dehşete düşüren ’form’ detayı...

'KAZADAN SONRA İMZAYI ATTIM'

Mesul müdür K.Y. yaptığı savunmada, "Risk analiz formunda adıma atılan imza bana aittir. Adliyeden acil olarak evrak beklendiği söylendi. Ben bu imzayı kazadan 3 gün sonra attım. Kazadan önce tespit yapılsaydı önlemini alırdık" ifadelerini kullandı.

'RAPORU YAPIP İŞ YERİNE BIRAKTIM'

Raporu hazırlayan ve tanık olarak dinlenen İş Güvenliği Uzmanı K.Ö.E., "İş yerinde 1 yıl çalıştım. Orada iş güvenliği ve sağlığından sorumluydum. O dönemde risk analizini yapıp iş yerine bıraktım. Yapmış olduğum risk analiziyle ilgili raporu iş yerine bıraktım. İddianamede yer olan olay benim alanım dışında bir konudur. Biz sadece deprem ve doğal afetlerle ilgili uyarıları yaparız. Raporu düzenledikten sanık K.Y.'ye imzalattırdık. Rapor yılda bir düzenlenir. Bu formu iş yerinde bırakırız. Herhangi bir yere gönderilmez" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tanık ve sanıkları dinledikten sonra duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.