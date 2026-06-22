Akaryakıt istasyonundaki tartışma kanlı bitti: Amcasını bacağından vurdu

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yeni Orman Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda aralarında daha önceden husumet bulunan 21 yaşındaki A.Ö. ile 43 yaşındaki amcası A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda yeğen A.Ö., yanında bulunan silahla amcasını bacağından vurdu. Bacağından vurularak yaralanan amca A.Ö. kanlar içinde yerde kalırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hastanede tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kanlı olayın ardından silahı ateşleyen şüpheli yeğen A.Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.