Akaryakıt istasyonundan çıktıktan saniyeler sonra facia yaşandı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 20.04.2026 16:15 Son Güncelleme: 20.04.2026 16:20

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Korkunç kaza cumartesi gecesi 03.45 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yakıt alan Cemal Tekinler 07 TB 740 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Karşı yönden gelen B. A.'nın (22) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören akaryakıt istasyonundaki çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KURTARILAMADI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Cemal Tekinler'i Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi Kumluca Devlet Hastanesinde yapılan Cemal Tekinler burada Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Cemal Tekinler kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz sürücü Kumluca Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik Mezarlığında toprağa verildi.

Antalya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü

