Akaryakıt kaçakcısı yakalandı! Evinden 27 ton kaçak akaryakıt çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikamet eden atık yağ toplama işleriyle uğraşan Seyfettin Gökal isimli vatandaşın, yaklaşık 25-30 ton atık yağları biriktirerek solvent ve 10 numara yağ ile karıştırarak akaryakıt halin getirdiği ortaya çıktı. Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele amirliği tarafından edinilen istihbaratta, Gökal'ın müşteri arayışında olduğu tespit edildi. Gelen istihbari bilgi üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Gökal, emniyet güçleri tarafından geçtiğimiz kasım ayında gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda evin bahçe kısmında 1'er tonluk 21 adet plastik ve 1 adet 5 tonluk plastik tankere rastlandı. Tankerlerin içerisinde ise karışımlı 27 ton kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.

ANALİZ RAPORU ALINDI

Ege Üniversitesi Ege-Pal Müdürlüğü'nden ele geçirilen karışımla ilgili analiz raporu istendi. Hazırlanan raporda ürünün içerisinde baz yağ, solvent ve su karışımı olduğu ve akaryakıt olarak kullanılabileceği bu nedenle kaçak akaryakıt sınıfına girdiği vurgulandı.

ESKİ YAĞLARI SATIN ALDIM

Gözaltına alınan Gökal ifadesinde, 2018 yılında Antalya'da turizm işiyle uğraştığını, bu işten ayrıldıktan sonra Ali Kabakuşak isimli bir şahısla tanıştığını dile getirdi. "Ali Kabakuşak sanayideki artık yağları toplayarak depoluyordu ve başkalarına satıyordu. Bu şahsın yanında 1 yıl çalıştım. 2018 sonunda ise hurdacılık yapmaya başladım. Ben de burada sanayideki bazı şirketlerle anlaşarak onlardan eski yağları satın almaya başladım" dedi.

27 TON AKARYAKIT ELİMDE KALMIŞTI

Söz konusu yağları evinin bahçesinde bulunan depolarda biriktirerek Ali Kabakuşak ve 'İbrahim' isminde bir kişiye sattığını söyleyen Gökal, " Kabakuşak'a 7-8 ton, İbrahim'e ise 12 ton akaryakıt sattım. Bunun karşılığında 16 bin lira para aldım. Evimde bulunan 27 tonluk akaryakıtı satamadığım için elimde kaldı. Çok pişmanım. Elimde olan yağların gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı devlet hazinesine yatırmak istiyorum" şeklinde ifade verdi.

7.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Seyfettin Gökal hakkında ticari amaçla kaçak akaryakıt satışı yapma suçundan 3 yıldan 7.5 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.