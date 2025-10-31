Akaryakıt soyguncuları yakalandı

Olay, 21 Ekim'de Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Başlarında kask bulunan Ali S. ile N.O., istasyonun marketine girdi. Şüphelilerden Ali S. kasiyeri tabancayla tehdit edip, paraları istedi. Diğer şüpheli ise kasiyerden aldığı 3 bin lirayı, elindeki poşete doldurdu. Şüpheliler soygunun ardından marketten ayrılırken, raflardaki çikolatayı da çaldı. Soygundan yaklaşık 10 dakika sonra Sinanpaşa Mahallesi'ndeki başka bir akaryakıt istasyonuna giden şüpheliler, pompacı diye tabir edilen satış elemanına da silah doğrultup, cebindeki 4 bin lirayı alarak, kaçtı. Soygun anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

"BEN MASUMUM"

Akaryakıt istasyonlarının yetkililerinin ihbarı üzerine adreslere Gasp Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve saklandıkları adresleri tespit etti. Evlere operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali S., sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi ben değilim, soygun yapmadım. Ben masumum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali S. ile N.O., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.