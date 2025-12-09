Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt zammı ya da indirimi var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum
Giriş Tarihi: 9.12.2025 09:10 Son Güncelleme: 9.12.2025 09:25

Benzin, motorin ve LPG fiyatları petrol piyasasında yaşanan değişimlerle fiyatlanmaya devam ediyor. Petrol fiyatları Fed ve Ukrayna barış görüşmeleriyle düşüşe geçerken araç sahipleri zam ya da indirim gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki 26 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte ayrıntılar…

Petrol piyasası, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların bitirilmesi için süren diplomatik çabalar ve Fed tarafından yarın açıklanacak politika faizi kararı öncesinde dalgalanmaya devam ediyor. Brent petrol, yüzde 1,3 düşerek 62,90 dolar/varil seviyesine kadar inerken ABD Batı Teksas petrolü şu sıralarda yüzde 1,07 düşüşle 59,44 dolar seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası özel ve ticari araç sahipleri ve nakliye firmaları akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte cevabı...

ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Kasım ayında motorine 2 lira 44 TL ile 2 lira 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 73 kuruş indirim yapılmıştı.

LPG fiyatları ise Aralık ayı başında 80 kuruş zam yapıldı.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası henüz bir indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor. Tabelalarda değişim bugün piyasada yaşanacak fiyatlanmayla belli olacak.

9 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzinin litresi: 54.40 TL

Motorinin litresi: 55.08 TL

LPG: 28.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzinin litresi: 54.25 TL

Motorinin litresi: 54.93 TL

LPG: 27.88 TL

Ankara

Benzinin litresi: 55.26 TL

Motorinin litresi: 56.11 TL

LPG: 28.40 TL

İzmir

Benzinin litresi: 56.60 TL

Motorinin litresi: 56.45 TL

LPG: 28.33 TL

