Akaryakıt zammı ya da indirimi var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum

Petrol piyasası, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların bitirilmesi için süren diplomatik çabalar ve Fed tarafından yarın açıklanacak politika faizi kararı öncesinde dalgalanmaya devam ediyor. Brent petrol, yüzde 1,3 düşerek 62,90 dolar/varil seviyesine kadar inerken ABD Batı Teksas petrolü şu sıralarda yüzde 1,07 düşüşle 59,44 dolar seviyesine geriledi.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası özel ve ticari araç sahipleri ve nakliye firmaları akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte cevabı...
ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Kasım ayında motorine 2 lira 44 TL ile 2 lira 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 73 kuruş indirim yapılmıştı.
LPG fiyatları ise Aralık ayı başında 80 kuruş zam yapıldı.
9 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzinin litresi: 54.40 TL
Motorinin litresi: 55.08 TL
LPG: 28.51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzinin litresi: 54.25 TL
Motorinin litresi: 54.93 TL
LPG: 27.88 TL
Ankara
Benzinin litresi: 55.26 TL
Motorinin litresi: 56.11 TL
LPG: 28.40 TL
İzmir
Benzinin litresi: 56.60 TL
Motorinin litresi: 56.45 TL
LPG: 28.33 TL