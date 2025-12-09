Akaryakıt zammı ya da indirimi var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum

Petrol piyasası, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların bitirilmesi için süren diplomatik çabalar ve Fed tarafından yarın açıklanacak politika faizi kararı öncesinde dalgalanmaya devam ediyor. Brent petrol, yüzde 1,3 düşerek 62,90 dolar/varil seviyesine kadar inerken ABD Batı Teksas petrolü şu sıralarda yüzde 1,07 düşüşle 59,44 dolar seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası özel ve ticari araç sahipleri ve nakliye firmaları akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte cevabı...