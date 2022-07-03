Haberler Yaşam Haberleri AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM! LPG, motorin ve benzin ne kadar oldu? 3 Temmuz güncel benzin fiyatı listesi 2022
Giriş Tarihi: 3.7.2022 08:15

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM! LPG, motorin ve benzin ne kadar oldu? 3 Temmuz güncel benzin fiyatı listesi 2022

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM! LPG, motorin ve benzin ne kadar oldu? 3 Temmuz güncel benzin fiyatı listesi 2022

Benzin fiyatı güncel 2022 rakamları, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dünyada, brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini de beraberinde getirmişti. Araç sahipleri için benzin indirimi geçtiğimiz gün gerçekleşti. Böylelikle, 3 Temmuz 2022, mazot fiyatı, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu gibi merak edilen sorularda yanıt buldu. Akaryakıt-Mazot fiyatlarına yapılan bu indirimin pompaya yansımasının ardından, İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatı ve benzin fiyatında da değişiklik yaşandı.

Benzin fiyatı, küresel çapta yaşanan gelişmelerin ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Dolardaki gerileme ve brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt indirimini de beraberinde getirdi. Araç sahipleri, mazot fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı için araştırma gerçekleştirirken, dün itibariyle, benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza ise 1 lira 75 kuruş değerinde indirim geldi.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

2 Temmuz cumartesi itibariyle benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmiş durumda.

İndirim, pompaya yansıyacak.

Gelen son bilgilere göre dünkü 2 TL üstü indirimden sonra bugün de düşen dolar kuru ve Brent Petrol'deki fiyatın düşüşü sebebiyle motorine 84 kuruşluk indirim iki gün önce geldi.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

2 Temmuz 2022 LPG, benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11,97 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.29 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 12,09 TL

GÜNCEL MOTORİN – BENZİN FİYATLARI 2 TEMMUZ

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,22 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 26,74 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,13 TL (Anadolu) – 25,12 TL (Avrupa)

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,61 TL (Anadolu) – 26,64 TL (Avrupa)

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,24 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 26,70 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,35 TL

Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 26,88 TL

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AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM! LPG, motorin ve benzin ne kadar oldu? 3 Temmuz güncel benzin fiyatı listesi 2022
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