AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM! LPG, motorin ve benzin ne kadar oldu? 3 Temmuz güncel benzin fiyatı listesi 2022

Benzin fiyatı, küresel çapta yaşanan gelişmelerin ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Dolardaki gerileme ve brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt indirimini de beraberinde getirdi. Araç sahipleri, mazot fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı için araştırma gerçekleştirirken, dün itibariyle, benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza ise 1 lira 75 kuruş değerinde indirim geldi.
2 Temmuz cumartesi itibariyle benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmiş durumda.
İndirim, pompaya yansıyacak.
Gelen son bilgilere göre dünkü 2 TL üstü indirimden sonra bugün de düşen dolar kuru ve Brent Petrol'deki fiyatın düşüşü sebebiyle motorine 84 kuruşluk indirim iki gün önce geldi.
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,22 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 26,74 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,13 TL (Anadolu) – 25,12 TL (Avrupa)
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,61 TL (Anadolu) – 26,64 TL (Avrupa)
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 26,70 TL
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,35 TL
Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 26,88 TL