AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM! LPG, motorin ve benzin ne kadar oldu? 3 Temmuz güncel benzin fiyatı listesi 2022

Benzin fiyatı, küresel çapta yaşanan gelişmelerin ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Dolardaki gerileme ve brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt indirimini de beraberinde getirdi. Araç sahipleri, mazot fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı için araştırma gerçekleştirirken, dün itibariyle, benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza ise 1 lira 75 kuruş değerinde indirim geldi.