Son dakika haberleri… Akbank mobil ve internet bankacılığı kullanan vatandaşlar, 8 Temmuz tarihinde sistem arızası ile karşılaştı. Bayram arefesinde yaşanan Akbank sistem arızası, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşlem yapmak isteyen kişiler, ''Akbank çöktü mü, neden açılmıyor?''' sorularını gündeme taşıdı. Sistem arızasının ne zaman düzeleceği merak edilirken Akbank, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi. Peki 8 Temmuz 2022 Akbank mobil - web çöktü mü? Akbank internet ve mobil bankacılığı neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte o açıklama!
SON DAKİKA: AKBANK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 8 Temmuz Cuma arefe günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sistem arızası, kullanıcıları endişelendirdi.Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelirken sorunun aşırı yoğunluktan kaynaklandığı ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı belirtildi.
AKBANK'TAN SİSTEM ARIZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA!
Bankadan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz.
Şube çalışma saatlerimiz ve EFT işlem süresi saat 15:00'a kadar uzatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadelerine yer verildi.