Son dakika haberleri… Akbank mobil ve internet bankacılığı kullanan vatandaşlar, 8 Temmuz tarihinde sistem arızası ile karşılaştı. Bayram arefesinde yaşanan Akbank sistem arızası, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşlem yapmak isteyen kişiler, ''Akbank çöktü mü, neden açılmıyor?''' sorularını gündeme taşıdı. Sistem arızasının ne zaman düzeleceği merak edilirken Akbank, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi. Peki 8 Temmuz 2022 Akbank mobil - web çöktü mü? Akbank internet ve mobil bankacılığı neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte o açıklama!