Akbank emekli promosyon ücreti 2022: Akbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

AKBANK EMEKLİYE NE KADAR, KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

Akbank promosyon ödemesi rekabeti için kolları sıvadı. Emekli maaşını Akbanka getirenlere banka en yüksek promosyon tutarlarından birisini ödüyor. Hali hazırda 28 Temmuz - 31 Ağustos 2022 tarihleri içerisinde emekli maaşını Akbank'a getiren SSK, BAĞ-KUR ve Emekli sandığı emeklilerine 3 sene süresinde emekli maaşını bankadan çekme taahhüdü kapsamında 7.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli aylığını Akbank'tan çeken SGK'lılara 7 bin TL promosyonun yanı sıra totalde 1.250 TL ve yukarı ödemelerine 250 TL olmak kaydıyla totalde 500 TL chip-para da ödeniyor. Böylelikle toplamda 7.500 lira ödeme gerçekleştiriyor.

Maaşı 1500 TL'den aşağıda kalanlara 4.650, emekli maaşı 1.500 ile 2.499 TL arasında olanlara 5.800 TL, maaşı 2.500 TL ve yukarısında olanlar ise 7.000 TL'ye kadar promosyon ücreti ödeniyor.

1500 TL altına: 4.650 TL

1500-2500 TL arasına: 5.800 TL

2.500 TL ve üzerine: 7.000 TL