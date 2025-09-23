Haberler Yaşam Haberleri AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCELLENDİ! Akbank emekli maaş promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır, kimler başvuruda bulunabilir?
Giriş Tarihi: 23.9.2025 15:20

Akbank, emeklilere yönelik maaş promosyon tutarlarını güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emekliler, maaşlarını Akbank’a taşımaları ya da promosyon güncellemesi yapmaları halinde 30 bin TL’ye varan ödeme alabilecek. Başvurular için son tarih 30 Eylül olarak açıklandı. Peki, Akbank emekli maaş promosyonu nasıl alınır, maaş nasıl taşınır, şartları neler? İşte detaylar.

Bankaların emeklilere özel promosyon yarışında Akbank öne çıktı. Güncellenen kampanya kapsamında maaşını bankaya taşıyan veya promosyon yenileyen emekliler, 30 bin TL'ye kadar promosyon kazanacak. Başvurular 30 Eylül'e kadar devam edecek. Peki, Akbank emekli maaş promosyonları ne kadar oldu, emekli maaşı nasıl taşınır, kimler başvurabilir?

AKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında maaşını Akbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emekliler, 15.000 TL'ye varan promosyon alabiliyor.

Buna ek olarak;

5 otomatik fatura talimatına 5.000 TL,

Davet koduyla maaşını Akbank'a taşıyan yakınlar için 5.000 TL,

Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL ödül veriliyor.

Böylece toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Maaş tutarına göre promosyon ödemesi şu şekilde yapılıyor:

9.999 TL'ye kadar → 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL → 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL → 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri → 15.000 TL

Not: Nafaka ve haciz kesintileri varsa, promosyon ödemesi kalan maaş tutarına göre hesaplanıyor.

AKBANK 15.000 TL'YE VARAN NAKİT ÖDÜL KAMPANYASI

Kimler Yararlanabilir?
1-30 Eylül 2025'te SGK maaşını Akbank'a taşıyan veya promosyonunu yenileyen emekliler.

Fatura Talimatı Ödülü:
İlk 5 yeni otomatik fatura talimatına her biri için 1.000 TL, toplamda 5.000 TL nakit ödül.

Kredi Kartı Harcama Ödülü:
Axess veya Wings kartla Ekim'den itibaren 5 ay boyunca her ay tek seferde 1.000 TL ve üzeri harcama yapanlara her ay 1.000 TL, toplamda 5.000 TL iade.

Davet Et Kazan:
Akbank Mobil'den davet koduyla yakınını Akbank'a getirenlere kişi başı 2.500 TL, toplamda 5.000 TL nakit ödül.

Ödeme Tarihi:
Kazanılan ödüller 1-5 Kasım 2025 tarihleri arasında emekli maaş hesabına yatırılacak.

👉 Kampanyadan yararlanmak için 30 Eylül 2025'e kadar başvuru yapılması gerekiyor.

