AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCELLENDİ! Akbank emekli maaş promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır, kimler başvuruda bulunabilir?

AKBANK 15.000 TL'YE VARAN NAKİT ÖDÜL KAMPANYASI

Kimler Yararlanabilir?

1-30 Eylül 2025'te SGK maaşını Akbank'a taşıyan veya promosyonunu yenileyen emekliler.

Fatura Talimatı Ödülü:

İlk 5 yeni otomatik fatura talimatına her biri için 1.000 TL, toplamda 5.000 TL nakit ödül.

Kredi Kartı Harcama Ödülü:

Axess veya Wings kartla Ekim'den itibaren 5 ay boyunca her ay tek seferde 1.000 TL ve üzeri harcama yapanlara her ay 1.000 TL, toplamda 5.000 TL iade.

Davet Et Kazan:

Akbank Mobil'den davet koduyla yakınını Akbank'a getirenlere kişi başı 2.500 TL, toplamda 5.000 TL nakit ödül.

Ödeme Tarihi:

Kazanılan ödüller 1-5 Kasım 2025 tarihleri arasında emekli maaş hesabına yatırılacak.

👉 Kampanyadan yararlanmak için 30 Eylül 2025'e kadar başvuru yapılması gerekiyor.