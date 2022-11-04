Akbank emekli promosyonu ne kadar? Kasım 2022 Akbank emekli promosyon şartları neler, ne zaman yatar?

Akbank emekli promosyonu miktarı yeniden güncellendi. Akbank emekli promosyonu güncelleme Kasım 2022 için geçerli olurken, tarihler ve ödemeler hakkında araştırmalar başladı. Akbank emekli promosyonu başvuru ne zaman bitecek? sorusu bu sebeple sorulmaktadır. Peki, Akbank emekli promosyonu ne kadar? Akbank emekli promosyonu şartları neler? İşte detaylar...
KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ekim 2022 olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Kasım 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Maaş tutar aralığı ile toplam promosyon tutarı şu şekilde:
0 – 3499 TL arası maaşa 3000 TL SGK, 1200 ek promosyon toplamda 4200 TL promosyon verilirken,
3500 – 7499 TL arası maaşa 3500 TL SGK, 1350 ek promosyon toplamda 4850 TL promosyon verilirken,
7500 – 9999 TL arası maaşa 4500 TL SGK, 1750 ek promosyon toplamda 6250 TL promosyon verilirken,
10 bin TL üzeri maaşa 5000 TL SGK, 2050 ek promosyon toplamda 7000 TL promosyon veriliyor.
Akbank emekli promosyonu ödeme koşulları arasında 3 yıl Akbank'tan emekli promosyonu alma taahhüdü olduğunu bildirmekte yarar var.
MAAŞIMI NASIL AKBANK'A TAŞIYABİLİRİM?
Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Akbank Şubesine gelerek emekli maaşınızı hemen Akbank'a taşıyabilirsiniz.
PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle ya da Akbank İnternet'teki e-devlet yönlendirmesi aracılığıyla www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz.
Akbank müşterisi olup SGK emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda promosyon ve kredi blokesi bulunmuyor ise Şubeye gitmenize gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile emekli maaşını bankamıza taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.