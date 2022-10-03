Akbil kişiselleştirme İstanbulkart nedir, nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne ve zorunlu mu?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart'ların kişiselleştirilmesine yönelik işlemlerin yapılabileceğini duyurdu. Özellikle milli ve dini bayramlarda ücretsiz geçiş hakkı için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan İBB, işlemlerin nereden ve nasıl yapılacağına yönelik detaylı bilgi de verdi. İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri, mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana sayfa üzerinden 'Kart Ekle' alanındaki yönlendirmelerin takip edilmesi durumunda işlem kolaylıkla tamamlanıyor.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi için bir www.bireysel.istanbulkart.istanbul ya da www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresleri ziyaret edilebilir ve gerekli alanlar doldurularak kart kişiselleştirme işlemleri rahatlıkla tamamlanabilir.