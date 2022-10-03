Akbil kişiselleştirme İstanbulkart nedir, nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne ve zorunlu mu?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi Aralık ayının sonuna kadar yapılması gerekiyor. "Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nedir, nasıl yapılır, son tarih ne ve zorunlu mu?" soruları ise bu noktada yanıt aramaya başladı. Özel günlerde yani resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkından faydalanmak isteyenler dikkat son tarih gelmeden önce mobil uygulamadan mutlaka bu işlemi tamamlayın. İşte İstanbulkart kişiselleştirme konusunda tüm detaylar.
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart'ların kişiselleştirilmesine yönelik işlemlerin yapılabileceğini duyurdu. Özellikle milli ve dini bayramlarda ücretsiz geçiş hakkı için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan İBB, işlemlerin nereden ve nasıl yapılacağına yönelik detaylı bilgi de verdi. İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri, mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana sayfa üzerinden 'Kart Ekle' alanındaki yönlendirmelerin takip edilmesi durumunda işlem kolaylıkla tamamlanıyor.
İstanbulkart kişiselleştirme işlemi için bir www.bireysel.istanbulkart.istanbul ya da www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresleri ziyaret edilebilir ve gerekli alanlar doldurularak kart kişiselleştirme işlemleri rahatlıkla tamamlanabilir.
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME İŞLEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
İstanbulkart Mobil uygulamaları ve web siteleri üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilmekte olan İstanbulkart kişiselleştirme işlemlerinin ne zaman sona ereceği, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri için belirlemiş olduğu son tarih 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.
ÜCRETSİZ GEÇİŞ HAKKINDAN SADECE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KART SAHİPLERİ FAYDALANACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından vatandaşlar için sağlanmakta olan, toplu taşımaların dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması durumu, İstanbulkartların kişiselleştirilmesi ile birlikte değişikliğe uğrayacak. UKOME kararı doğrultusunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibariyle sunulmakta olan ücretsiz geçiş haklarından sadece kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. Söz konusu uygulama, yılbaşı sonrası turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar için geçerli olmayacak ve bu kişiler ücretsiz geçil hakkından faydalanamayacak.