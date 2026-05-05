Akçaabat’a dev ulaşım hamlesi: Güney çevre yolu yükseliyor

Trabzon'da ulaşım altyapısını güçlendirecek Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında Akçaabat etabında çalışmalar yoğun tempoyla devam ediyor. Özellikle şehir geçişlerinde yaşanan trafik sıkışıklığını büyük ölçüde azaltması hedeflenen proje, transit trafiği şehir merkezinin dışına yönlendirerek hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de yaşam kalitesini artıracak. Sahada 7 farklı noktada eş zamanlı yürütülen imalatlarla proje hızla ilerliyor.

"AKÇAABAT İÇİN TARİHİ BİR YATIRIM"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projenin ilçe açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hayata geçirilen bu büyük yatırım, Akçaabat'ımızın geleceğini şekillendirecek en önemli projelerden biridir. Bizler yerel yönetimler olarak 'hizmet, eser ve gönül belediyeciliği' anlayışıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, şehrimizin gelişimine katkı sunan her projeyi çok kıymetli görüyoruz. Çünkü biz bu aziz millete hizmetkâr olmayı sadece görev değil aynı zamanda şeref olarak görüyoruz" dedi.

Ulaşım yatırımlarının şehirlerin gelişiminde kritik rol oynadığını ifade eden Ekim, "Güney Çevre Yolu ile birlikte Akçaabat'ımızda özellikle şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak. Şehirler arası ulaşım daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu hale gelecek. Bu proje sayesinde hemşehrilerimiz zamandan tasarruf edecek, ticaret ve ekonomik hareketlilik daha da artacaktır. Akçaabat'ımızın büyüyen ve gelişen yapısına yakışır bir ulaşım altyapısı oluşacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Ekimi,"Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, milletvekillerimize, önceki dönem milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizler de yerelde üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle çalışmaya, üretmeye ve Akçaabat'ımıza değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DEV PROJEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Trabzon Güney Çevre Yolu'nun Akçaabat geçişini kapsayan 1. etabı 16,5 kilometre uzunluğunda planlandı. Mersin'den başlayarak sahil yolunun güneyinden ilerleyen güzergâh, Kavaklı ve Düzköy'ün kuzeyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda sona eriyor. Proje kapsamında 2x3 şeritli ve 32 metre genişliğinde bölünmüş yol inşa ediliyor. Etap içinde toplam 14,35 kilometre uzunluğunda 7 çift tüp tünel, 878 metre uzunluğunda 7 viyadük ve 3 köprülü kavşak yer alıyor. Ayrıca yan yollarla birlikte 10 köprünün yapımı da sürüyor. Tünellerde portal imalatlarının büyük bölümü tamamlanırken, kazı ve destek çalışmaları devam ediyor. Viyadük ve kavşaklarda da eş zamanlı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.