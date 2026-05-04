Akçakale merkezli dev operasyon! Dolandırıcılık şebekesine 1 milyarlık darbe

Şanlıurfa'da adalet ve emniyet birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen dev operasyonda, dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 13 ili kapsayan baskınlarda 1 milyar 50 milyon TL değerinde mal varlığına el konulurken, suç örgütünün cephaneliği ve para trafiği de deşifre edildi.

BİN 200 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI, 13 İLDE ŞAFAK BASKINI YAPILDI

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında, Asayiş Daire Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Türkiye'de "iletişim yoluyla dolandırıcılığın merkezi" olarak bilinen bölgeye yönelik tarihi bir adım attı. Titiz çalışmalar sonucunda tam Bin 200 şüpheliden oluşan dev bir suç havuzu oluşturuldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte; Şanlıurfa merkezi, Akçakale ve Harran ilçeleri odaklı olmak üzere toplam 13 ilde, 213 ekip ve Bin 220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

1 MİLYAR 50 MİLYON LİRA DEĞERLİNDE MALVARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun mali boyutu, suç örgütünün ulaştığı korkunç rakamları gözler önüne serdi. MASAK verileri doğrultusunda, dolandırıcılık suçundan elde edildiği ve çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edilen: 237 lüks araç ve 93 taşınmaza (daire, arsa, iş yeri), toplam değeri 1 Milyar 50 Milyon lira olan tüm mal varlığına adli makamlarca el konuldu. Soruşturmanın ilk etabında belirlenen 185 şüpheliden 149'u kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ CEPHANELİĞİ VE NARKOTİK MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında, şebekenin sadece dolandırıcılık değil, silahlanma ve uyuşturucu trafiğiyle de bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca, yüzlerce fişek, çok sayıda dijital materyal, ziynet eşyası ve narkotik maddeler ele geçirildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü destek ve koordinasyonu ile yürütülen operasyon, "Türkiye Yüzyılı"nda suçla mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini bir kez daha kanıtladı. Gözaltına alınan 149 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, Başsavcılık tarafından oluşturulan Bin 200 kişilik havuzdaki diğer isimlere yönelik adli sürecin de derinleşerek devam edeceği öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör