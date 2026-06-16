Akçakale’de kaza paniği: 1 kişi yaralandı!

Kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ilçe girişinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Akçakale ilçe girişinde henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak durabilirken, motosiklet sürücüsü yola savruldu ve metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.