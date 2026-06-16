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Giriş Tarihi: 16.06.2026 12:28 Son Güncelleme: 16.06.2026 12:29

Akçakale’de kaza paniği: 1 kişi yaralandı!

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Akçakale’de kaza paniği: 1 kişi yaralandı!
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Kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ilçe girişinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Akçakale ilçe girişinde henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak durabilirken, motosiklet sürücüsü yola savruldu ve metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA

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Akçakale’de kaza paniği: 1 kişi yaralandı!
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