Akçakale’de sınır yakınında erkek cesedi bulundu

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Bilece Mahallesi Koçaklar Mezrası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre bölgede tarlada ilaçlama yapan vatandaşlar, sınır hattına yaklaşık 200 metre uzaklıkta hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

CESEDİN UZUN SÜRE BÖLGEDE KALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, sıcak hava koşulları nedeniyle uzun süre açık alanda kaldığı değerlendirilen cesedin bazı bölümlerinin çevredeki hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi. Olay yeri ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, ceset detaylı inceleme için morga kaldırıldı.

KİMLİĞİ YAPILAN İNCELEMEYLE BELİRLENDİ

Yetkililer tarafından yürütülen kimlik tespit çalışmalarında cesedin, Suriye'nin Haseki kentinde yaşayan ve yaklaşık 25 gündür kayıp olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Mustafa Mesut'a ait olduğu belirlendi. Ailesinin, Mustafa Mesut'un Türkiye tarafında olabileceği ihtimali üzerine Türk makamlarıyla iletişime geçtiği öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından cenazenin ailesine teslim edildiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.