Akçakese Plajı Kamp Alanı Nerede? Akçakese Plajı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

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Akçakese Plajı Kamp Alanı Nerede, Nasıl Gidilir?

Akçakese Plajı Kamp Alanı, Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul şehrimizin Şile ilçesi ile Ağva arasında bir konumda bulunmaktadır. Şile'ye 17 kilometre İstanbul'a ise yaklaşık 62 kilometre uzaklıkta olan Akçakese Plajı Kamp Alanı temiz kumu ve denizi ile beğeni toplayan, şehir gürültüsünden uzaklaşıp kafa dinlemek isteyenlerin uğrak kamp alanlarından birisidir.

İster günü birlik ister daha uzun soluklu tatillerin yapılabileceği Akçakese Plajı Kamp Alanı'na ister toplu taşıma ile ister özel araçla gitmek mümkündür. Eğer özel araç ile ulaşım tercih edildiyse, Şile yoluna sapılmalı Şile merkeze yaklaşık 15-20 kilometre kala tabelalar takip edilmelidir. Toplu taşıma ile gidecek olanlar ise Üsküdar'dan hareket eden Üsküdar – Şile /Ağva arası sefer yapan 139A numaralı otobüsü ve Tepeüstü – Şile /Ağva arası sefer yapan 139T numaralı otobüsü kullanabilirler.

Akçakese Plajı Kamp Alanı Ücretli Mi?

Akçakese Plajı Kamp Alanı'nda hem ücretli hem de ücretsiz alanlar bulunmamaktadır. Ücretsiz olan kısımda bireyler kendi imkanları ile deniz ve plajdan faydalanabilir, kamp kurabilirler. Akçakese Plajı Kamp Alanı'nda karavan ve kamp alanı için kiralık alanlar da mevcut, fiyat bandı her sezon değişiklik gösterdiği için işletmeler ile iletişime geçmek en dogru seçenektir.