Haberler Yaşam Haberleri Akçakese Plajı Kamp Alanı Nerede? Akçakese Plajı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:18 Son Güncelleme: 30.11.2022 10:18

Akçakese Plajı Kamp Alanı Nerede? Akçakese Plajı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Akçakese Plajı Kamp Alanı nerede öğrenmek istiyorsanız tam yerindesiniz. Kamp tatili için Akçakese’yi seçen kampçılar, Akçakese Plajı Kamp Alanı ücretli mi merak etmekte bu konuda araştırmalar yapmaktadır. Doğa sever tatilcilerin kamp için tercih ettiğini alanlardan birisi olan Akçakese Plajı Kamp Alanı’na nasıl gidilir? Bu sorunun ayrıntılı yanıtlarını ve Akçakese Plajı Kamp Alanı konumu hakkında bilgileri derleyip, hazırladık.

Akçakese Plajı Kamp Alanı Nerede? Akçakese Plajı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Akçakese Plajı Kamp Alanı nerede merak edenler içeriğimize mutlaka göz gezdirmeli, çünkü sevgili kamp severler için içeriğimizde Akçakese Plajı Kamp Alanı'na nasıl gidilir sorusuna detaylıca yer verdik. Ayrıca bu kamp alanına gitmeden evvel yanıtı mutlak öğrenilmesi gereken diğer bir soru Akçakese Plajı Kamp Alanı ücretli mi sorusunun cevabını ve Akçakese Plajı Kamp Alanı konumu hakkında bilgileri derleyip hazırladık.

Akçakese Plajı Kamp Alanı Nerede, Nasıl Gidilir?

Akçakese Plajı Kamp Alanı, Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul şehrimizin Şile ilçesi ile Ağva arasında bir konumda bulunmaktadır. Şile'ye 17 kilometre İstanbul'a ise yaklaşık 62 kilometre uzaklıkta olan Akçakese Plajı Kamp Alanı temiz kumu ve denizi ile beğeni toplayan, şehir gürültüsünden uzaklaşıp kafa dinlemek isteyenlerin uğrak kamp alanlarından birisidir.

İster günü birlik ister daha uzun soluklu tatillerin yapılabileceği Akçakese Plajı Kamp Alanı'na ister toplu taşıma ile ister özel araçla gitmek mümkündür. Eğer özel araç ile ulaşım tercih edildiyse, Şile yoluna sapılmalı Şile merkeze yaklaşık 15-20 kilometre kala tabelalar takip edilmelidir. Toplu taşıma ile gidecek olanlar ise Üsküdar'dan hareket eden Üsküdar – Şile /Ağva arası sefer yapan 139A numaralı otobüsü ve Tepeüstü – Şile /Ağva arası sefer yapan 139T numaralı otobüsü kullanabilirler.

Akçakese Plajı Kamp Alanı Ücretli Mi?

Akçakese Plajı Kamp Alanı'nda hem ücretli hem de ücretsiz alanlar bulunmamaktadır. Ücretsiz olan kısımda bireyler kendi imkanları ile deniz ve plajdan faydalanabilir, kamp kurabilirler. Akçakese Plajı Kamp Alanı'nda karavan ve kamp alanı için kiralık alanlar da mevcut, fiyat bandı her sezon değişiklik gösterdiği için işletmeler ile iletişime geçmek en dogru seçenektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli
TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel için kadro mesajı! Tarih verildi: Yasalaşmasına şahit olacağız
Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı... Büyük vefasızlık!
Şaka mısınız siz?
Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
Bakan Koca “Çok yakında" diyerek duyurdu: 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Akçakese Plajı Kamp Alanı Nerede? Akçakese Plajı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA