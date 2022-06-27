Akçakoca Nerede? Akçakoca Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Küçük sahil kasabalarının en büyük avantajlarından biri de kısa kaçamaklar için uygun olmalarıdır. Akçakoca da hem sahil de olması hem de sakinliği ile cezbedici bir yerdir. Akçakoca'ya gitmeden önce aklınızdaki soruların cevaplarını öğrenmek istiyor ve Akçakoca nereye bağlı ya da Akçakoca nerede diye merak ediyorsanız buyurun detaylara.

Akçakoca Nerede?

Batı Karadeniz'de bulunan Akçakoca, Düzce ilimize bağlı bir ilçedir. Yaklaşık olarak 40 bin nüfusu bulunan Akçakoca eşsiz doğası ve göz alıcı sahili ile oldukça dikkat çeken yerlerden biridir. Akçakoca doğuda Zonguldak ve batıda Sakarya ile komşudur. Aynı zamanda Düzce ilimizin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesidir.

Akçakoca Nerenin İlçesi?

Akçakoca ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Akçakoca nereye bağlı sorusudur. Akçakoca Düzce iline bağlı bir ilçemizdir. Akçakoca ile Düzce ili arası 38 kilometredir.

Akçakoca'ya Nasıl Gidilir?

Konumu dolayısı ile büyük şehirlere olan yakınlığı ile dikkat çeken Akçakoca'ya karayolu ile ulaşım oldukça kolaydır. Otobüs firmaları ile ulaşım sağlayabileceğiniz gibi özel araç ile gitmek isterseniz de İstanbul ile 253 km ve Ankara ile 275 km mesafesi bulunmaktadır. Otoyol üzerinden rahatça ulaşım imkanı sunan bir yer olan Akçakoca turistik turlar ile de gezilebilir.