Akçay Kamp Alanları – En İyi, Denize Sıfır Akçay Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Akçay sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cennet gibi yerleri bulunan birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olma özelliğini taşıyan Akçay, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir bölgedir. Yazımızda bizler de Akçay'daki kamp alanları nerelerdir, en iyi, denize sıfır Akçay çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Akçay Kamp Alanları

Balıkesir'in bir tatil bölgesi olan Akçay özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Yeşil alanların fazla olması, denize yakın bir konumda bulunması ve özellikle denizin temiz olması buraya gelen kampçıların sayısını arttırmıştır. Ulaşımı da diğer kamp yerlerine göre çok basit olduğundan ziyaretçisi fazla olmaktadır. Bu kamp alanlarının bazıları ücretli iken bazıları ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Özellikle yaz aylarında kampçılar Akçay'a gelerek bu beldenin nüfusunu yükseltmektedir. Akçay ılıman bir iklime sahip olmasından dolayı sadece yaz ayları değil sonbahar ya da ilkbahar aylarında da birçok insanı ağırlamaktadır. Akçay kamp alanları yaygın şekilde bölgenin çeşitli lokasyonlarında hizmet vermektedir. Akçay'daki kamp alanlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Deniz Kamping

Endemik Kamping

Barbaros Çadır Kamp

Güre Kamping

Ortunç Koyu Kamp Alanı

Ege Öğretmenler Kamping

Endes Bungalov

Antaandros

Askar Kamping

Darıdere

Akçay Kamp Yerleri

Belirtmiş olduğumuz listemizde Akçay beldesinde bulunan kamp yerlerini vermiş bulunmaktayız. Genel olarak Akçay'a ulaşım kolay olduğu için burası fazlasıyla tercih edilmekte. Bu sebeple sakin yerlerde kamp yapmak istiyorsanız ona göre bir karar vermelisiniz. Sizlere vermiş olduğumuz listemizdeki kamp alanlarına bakarak gidecek olduğunuz yeri kolaylıkla araştırabilirsiniz.