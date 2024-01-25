Akciğer Yenir Mi? Kuzu, Koyun, Dana Akciğeri Yemek Haram Mı, Helal Mi, Caiz Mi?

Sağlıklı bir hayvansal gıda olarak kabul edilmese de akciğer, C ve B12 vitaminlerine sahiptir ve proteine ihtiyaç duyanlara yönelik bir besindir. Kansızlık gibi çeşitli sağlık sorunlarının çözümü için faydalı olabilir. Ancak kurban veya farklı bir amaçla kesilse de bu organın dini açıdan yasaklı olup olmadığı merak edilir. Bunun için akciğer yenir mi, kuzu, koyun, dana akciğeri yemek haram mı, helal mi veya caiz mi öğrenmekte fayda vardır.

Akciğer Yenir Mi?

Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak tüketilen sakatatlardan biri olmasa da akciğer, bazı ülkelerde severek yenilmektedir. Bunun en önemli nedeni ise yenmeyen organlar arasında bulunmamasıdır. Akciğerin sağlıklı olup olmadığı konusundaki fikir ayrılıkları, bu sakatat ile ilgili kuşkuların da artmasının temel nedenidir. Doymuş yağ ve kolesterol oranı yüksek olan akciğer, buna karşın C ile B vitaminleri bakımından zengindir.

Ancak besin değerleri hayvandan hayvana değişiklik gösterebilir. Fazla tüketilmediği takdirde sağlık açısından pek bir zararı bulunmayan akciğer, İslam'a göre yenilebilen sakatatlar arasında yer alır ve tüketilmesi caizdir. Yenilmesi yasak olanlar ise cinsel organları, yumurtaları, öd keseleri, anüsleri, bezeleri ve mesaneleridir. Buna ek olarak, Şâfiî ve Mâlikî mezheplerinde hayvanın yumurtalarını yemek caizdir.

Akciğer Yemek Sağlık mı?

Yenilebilen hayvanların akciğerlerinin, dine göre tüketilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak sağlık açısından birtakım zararı olabileceği için çoğu uzman tarafından yenilmemesi ve ölçülü olunması tavsiye edilir. Çünkü fazla tüketildiği takdirde kanda bazı zararlı metallerin birikmesine ve kolesterolün yükselmesine neden olabilir. Ek olarak, hastalıklı akciğer ve karaciğerlerin kesinlikle yenilmemesi ve muhakkak toprağa gömülmesi gerekir.

Hatta köpek veya kedi gibi hayvanların bile ulaşamayacağı derinliğe gömülmelerinde fayda vardır. Çünkü kist veya başka bir hastalık taşıyan akciğeri yiyen bir hayvan, dışkısı ile hastalığın yayılmasına neden olabilir. Koyun, keçi ve dana gibi otçul hayvanlar ise hastalığın bulaştığı otları tüketebilir. Bu durum, sağlıklı hayvanlarda kist ve hastalık oluşumuna yol açabilir.