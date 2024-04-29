Akciğerde Kitle Kaç Cm Olursa Tehlikelidir? Akciğer Nodülü Kaç Mm Olursa Ameliyat Gerekir?

Bakteri, virüs, mantar enfeksiyonları, kanserler, granülomatöz ve solunum yolu ile bulaşan hastalıklar, akciğerlerde kitle oluşumuna yol açabilir. Akciğer nodülü oluşumunun pek çok nedeni olabilir. Enfeksiyonlar, iltihaplanmalar ve sonrasında oluşan skar dokusu en yaygın görülen sebeplerden bazılarıdır. Özellikle hastalar tarafından akciğerde kitle kaç santim olursa tehlikelidir ve akciğer nodülü kaç mm olursa ameliyat gerekir merak edilir.

Akciğerde Kitle Kaç Cm Olursa Tehlikelidir?

Akciğerlerde oluşan nodüller ya da kitleler, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve biyopsi ile kolaylıkla tespit edilebilir. Nodülün boyutu ve görünümü, uzmanlar tarafından incelenerek sonuca varılır. Kitlelerin büyüklüğü kadar, iyi veya kötü huylu olup olmadıkları da önemlidir.

Akciğerde oluşan ve 3 cm'den büyük olan kitlelere acil olarak tıbbi müdahalede bulunulması gerekir. Doktorlar, kitle kanserli mi yoksa değil mi sorusuna yanıt bulmak için çeşitli testler uygulayabilir. Sonuç hastadan hastaya değişebilir ve tedavi yöntemini kitlenin türü belirler. Boyutu, tipi ve neye bağlı olarak geliştiği baz alınarak uygun bir yol izlenir. Akciğerdeki kitleler, özellikle sigara içenlerde sık görülen bir sağlık sorunu olsa da farklı nedenlere bağlı olarak da oluşabilir. Çeşitli hastalıklar, enfeksiyonlar, inflamasyonlar ve bazı risk faktörleri buna zemin hazırlayabilir.

Akciğer kanseri

Sigara kullanımı

Hava kirliliği

Genetik faktörler

Kronik akciğer enfeksiyonları

Tüberküloz

Kist hastalıkları

Granülomlar (Akciğerlerdeki iltihap sonucu oluşan küçük kistler)

Pnömoni

Sarkoidoz

Tümör metastazı (Farklı bir yerde oluşan bir tümörün akciğerde kitle oluşumuna neden olması.)

Hormonal düzensizlikler

Akciğerde Çıkan Her Kitle Kanser Midir?

Akciğerlerde oluşan her kitle için kanserlidir demek doğru değildir. İyi huylu (benign) kitleler, çoğunlukla çok yavaş büyürler. Ancak küçük de olsa kansere dönüşme ihtimalleri bulunur. Kötü huylu (malign) tümörler, genellikle daha büyük boyutlu olma eğilimindedir. Akciğer kanseri olarak adlandırılan bu kitlelerin, metastaz kabiliyeti oldukça yüksektir. Buna bağlı olarak, beyin, karaciğer ve kemikleri etkileyebilirler. İlk zamanlarda semptomlar oldukça belirsizdir ve zamanla ortaya çıkabilir.

Kilo kaybı, sürekli öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kan tükürme yaygın görülen belirtilerdir. Çeşitli testler ve patolojik inceleme ile tespit edilen kitlelerin, boyutu, yeri, türü ve yayılma derecesi belirlenerek uygun tedavi yöntemine karar verilir. Kanserli akciğer kitleleri, çoğunlukla cerrahi müdahale ile alınır. Buna ek olarak, kemoterapi, radyoterapi veyahut immünoterapi uygulanır. Hastanın genel sağlık durumu, kitlenin boyutu ve kanserin kaçıncı evrede olduğu, tedavi yöntemini belirleyen etkenlerdir.