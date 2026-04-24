Akdamar’a bahar geldi

Van Gölü
'nün ortasında yer alan Akdamar Adası'nda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte doğa canlandı. Gevaş ilçesinden teknelerle yaklaşık 20 dakikada ulaşılan ada, baharda renk cümbüşüne büründü. Van Gölü'nün maviliği ve çevredeki dağların zirvelerinde kalan kar örtüsüyle birleşen manzara güzel görüntüler oluştu. Adaya gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi. Akdamar Adası'na Brezilya'dan gelen Leyla Calfat, adadaki renk cümbüşüne hayran kaldığını belirtti.