Akdeniz foklarının yaşam alanlarına özel koruma

Antalya
'da Kemer
Kaymakamlığı öncülüğünde TCSG-33 Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, kıyı mağaralarında, nesli tehlike altında bulunan Akdeniz foklarının yaşam alanları koruma altına alındı. Bu kapsamda; Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kiriş bölgesinde bulunan 'Döküntü' koyundaki kıyı mağarası, detaylı araştırma ve analiz faaliyetleri neticesinde Akdeniz fokları tarafından aktif şekilde yaşam ve üreme alanı olarak kullanıldığı belirlendi.