Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022: Antalya Akdeniz Üniversitesi taban puanları, bölüm kontenjanları ve başarı sıralaması

Antalya Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Antalya Akdeniz Üniversitesi taban puanları, bölüm kontenjanları ve başarı sıralaması…

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İşte Akdeniz Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…