Akdeniz’de denizanası alarmı

Görülen denizanalarının düdüklü tencere büyüklüğünde ve yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Akdeniz'deki en büyük denizanası türü bu. Doğu Akdeniz'de çoğalıyorlar ve batıya doğru akıntılar ile sürükleniyorlar. 10 gündür sürekli poyraz estiği için açıktan ana akıntılarla sürüklenen denizanaları körfez içerisine girdi" dedi.

KIZILDENİZ'DEN AKDENİZ'E GELDİ

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu Konyaaltı sahilinde dalış gerçekleştirdi. Gökoğlu, denizanalarının geçiş döneminin başladığını, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen, yaklaşık 10 kilograma ulaşabilen ve uzun, yakıcı uzantılara sahip denizanaları görüntülediklerini aktardı. Prof. Dr. Gökoğlu, söz konusu türün (Rhopilema nomadica) Akdeniz'deki en büyük tür olduğunu ve son günlerde etkili olan poyraz nedeniyle Antalya Körfezi'ne sürüklendiğini kaydetti.

GEÇİŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen denizanalarının geçiş döneminin başladığını ifade eden Gökoğlu "Özellikle Doğu Akdeniz'de çoğalan denizanaları Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen bir denizanası türü var. Akdeniz'deki en büyük denizanası türü bu. Doğu Akdeniz'de çoğalıyorlar ve batıya doğru akıntılar ile sürükleniyorlar. Bu sürüklenmede geçen sene bu geçiş olmadı. Geçen sene geçtiyse açıktan geçti. Çünkü geçen sene poyraz olmadı ama şu anda bir hafta, 10 gündür süredir sürekli poyraz estiği için açıktan ana akıntılarla sürüklenen denizanaları körfez içerisine girdi. Çok miktarda şuanda Antalya körfezinde denizanası var. Biz dün dalış yaptık , dalışlar sırasında denizanaları ile karşılaştık ve görüntüledik" dedi.

'MAYIS'TA SONA ERER'

Denizanalarının geçiş dönemine ilişkin bilgi veren Gökoğlu, "Geçiş her sene kış aylarından bahara doğru yaza girmeden oluyor. Nisanın ortası mayısın başı gibi bu geçiş tamamlanacak. Yani haziranda deniz suyunun ısındığı dönem ile kalmıyor bu geçiş tamamlamıyor. Geçiş ile birlikte de tehlike ortadan kalkıyor. 10 kg civarında ağırlığı. Düdüklü tenceresinden biraz büyük vaziyette diye düşünelim. Bir ila bir buçuk metre uzantıları var arkasında. Yakıcı zehri olan uzantıları var" diye konuştu.

'KESİNLİKLE DOKUNMAYIN'

Denizanaları konusunda balıkçıları ve vatandaşları uyaran Gökoğlu, "Esas tehlike balıkçılar için. Çünkü bunlar ağlarda biriktiği zaman özellikle trol ağlarında çok miktarda çıktığı zaman yakıt gücünü arttırır. Motorun onu çekmesi için ağı suyun altından zorlanıyor bunun haricinde de balık ağlarında seçiciyi azaltıyor, yani ufak balıkların dahi yakalanmasına sebep oluyor. Kıyıda uzatma ağları kullananların ağlarında toplanıyor, ağın alınması sırasında yine balıkçıya iş çıkartıyor. Balıkçılar için büyük risk. Balıkçılar ister istemez temas ediyor, ağını alırken gözüne sıçrama oluyor. Sıçrama olduğu zamanda tahrişe neden oluyor, göz ve yüzde yanmalara neden oluyor. Denize girenler için zaten çok nadir. Martta girenler var ama tam deniz sezonuna doğru bu geçiş tamamlanacağı için denize girenler için bir risk yok. Ancak nisan ayında denize girenler için belki temas olursa öyle bir risk var, vatandaşlarımız beyaz bir kütle gördükleri zaman yaklaşmasınlar. Bir de kıyıya vurdukları zaman hiçbir şekilde dokunmamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

'SICAK SU UYGULAMASI YAPIN'

Gökoğlu, denizanalarına temas halinde uygulanması gereken tedavilerinden de bahsederek, "Temas halinde amonyak kullanmaları gerekiyor. Bunun haricinde sıcak su uygulamaları lazım. Sıcak uygulama yapsınlar. Birde antiistemanik kremler var onları sürsünler. Denize girenler, balıkçılar dikkat etsinler. Bundan sonra biraz daha yoğun bir geçiş olacak" ifadelerine yer verdi.