Akdeniz’de göçmen faciası: 14 ölü

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Sahil güvenlik teknesine temas etmesi sonucu batan bottaki 6'sı çocuk 14 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi açıklarında dün sabah saatlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan botun kaçmaya çalıştığı, yüksek süratli manevralar yaptığı sırada Sahil Güvenlik teknesi ile yaşanan temas sonucu botta bulunan bazı göçmenler denize düştü. Sahile ulaşan 14 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalanırken, denize düşen 7 göçmen ise ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Denize düşen 6'sı çocuk 14 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Bölgede karadan, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları sürerken, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı ile bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

