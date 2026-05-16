Akdeniz’de mayısta dolu

Antalya ve Isparta
'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Isparta kent merkezi dolu yağışının ardından beyaza büründü. Yayalar yolda yürümekte güçlük çekerken, greyder trafiğin aksamaması için yolları açtı. Sağanak yağış ve dolu Serik, Manavgat ve Alanya
ilçelerinde etkili oldu. Ani bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Seraların camları kırılırken, otomobil sahipleri araçlarını doludan korumak için battaniye ve kilimle kapattı. Açıkta bulunan ürünler kısmen zarar gördü. Meteoroloji bölgede 2 gün daha yağışın etkili olacağını kaydetti. Konya'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünürken çiftçilerde büyük bir tedirginlik yaşadı.