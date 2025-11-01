Akdeniz’in parlayan yıldızı Antalya’da sanatla dolu dokuz gün! 517 etkinlikle kültür, sanat ve tarihin buluşma noktası olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yedi bölgesinde, yirmi şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, yılın son durağı Antalya'da başladı. Tarihin, güneşin ve sanatın iç içe geçtiği şehir, 1–9 Kasım tarihleri arasında konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere kadar uzanan dopdolu programıyla kültür ve sanat tutkunlarını buluşturacak. Festivalin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla Haşim İşcan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, basın mensupları ve Antalya halkından katılım oldu.

"ANTALYA, MEDENİYETLER MİRASININ AKDENİZ'DEKİ EN KIYMETLİ DURAĞI"

Alpaslan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir' dediği bu eşsiz şehir, tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle ve insanıyla ülkemizin dünyaya açılan en güçlü vitrinlerinden biri. Antalya; medeniyetler mirasının Akdeniz'deki en kıymetli durağıdır." Alpaslan, Antalya'nın sadece turizmin değil, aynı zamanda kültürün de başkenti olduğunu vurgulayarak, "Antalya'mız dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri. Patara'dan Perge'ye, Kaleiçi'nden Aspendos'a kadar her köşesinde tarih, sanat ve yaşamın izleri var. Bu festivalle birlikte kent, dokuz gün boyunca kültür ve sanatla yeniden anılacak," dedi. Açılış töreninin ardından protokol üyeleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yer alan "Sır" sergisini ziyaret etti. Geleneksel formları çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan sergi, izleyicileri sanatın gizemli dünyasında etkileyici bir yolculuğa çıkardı. Program kapsamında Antalya Kültür Sanat (AKS) bünyesindeki iki önemli sergi de gezildi. "Rene Magritte: Sürrealist Kıvılcım" sergisi, izleyicilere düş ile gerçeğin sınırlarını sorgulatan bir deneyim sunarken; "Zamanın Katmanları" sergisi, geçmiş ile bugünü buluşturarak sanatın zamansız dönüşümünü gözler önüne serdi. Ziyaretler, kentin simge yapılarından Hadrian Kapısı'nda yer alan "Art Meydan" sergisiyle devam etti. Tarihî atmosferiyle dikkat çeken bu alanda kurulan sergi, antik mirasın izlerini çağdaş sanatla harmanlayarak ziyaretçilere güçlü bir görsel deneyim sundu.

GELENEKTEN DİJİTAL SANATA UZANAN RENKLİ DURAKLAR

Festivalin ilerleyen duraklarında ziyaretler, Hadrian Kapısı'ndan Hıdırlık Kulesi'ne kadar uzanan rotada sürdü. Katılımcılar, "Gelenekselden Geleceğe", "Harmoni Karma", "İnhabitants", "Hayatın Renkleri" ve "Seramik Tabaklar Üzerinde Antalya Minyatürleri" sergilerini gezerek hem kentin tarihî dokusunu hem de modern sanatın yenilikçi yönünü aynı anda deneyimledi. Günün sonunda ziyaretçiler, Hıdırlık Kulesi'nde yer alan "Seyyah: Anadolu Medeniyetleri Dijital Etkileşimli Sanat Eseri" sergisiyle dijital sanatın tarihsel mirasla buluştuğu bir yolculuğa çıktı. Bu özel sergi, festivalin yenilikçi vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

DOKUZ GÜN BOYUNCA SANATLA DOLU AKDENİZ RÜZGâRI

Antalya Kültür Yolu Festivali, 9 Kasım'a kadar konserlerden açık hava gösterilerine, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar her yaşa hitap eden 517 etkinlikle Antalyalıları ve kenti ziyaret eden sanatseverleri ağırlayacak. Akdeniz'in büyüleyici atmosferinde başlayan bu sanat dolu yolculuk, kenti kültürün, tarihin ve yaratıcılığın merkezi haline getiriyor. Kültür Yolu Festivali, Türkiye Yüzyılının kültürel vizyonunu yansıtan en kapsamlı sanat projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen festival, yıl boyunca farklı şehirde milyonlarca sanatseveri buluşturuyor. Her şehir, kendi tarihi dokusunu, mimarisini ve yerel değerlerini sanatla harmanlayarak ülkenin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtıyor. Etkinlikler, konserlerden sergilere, tiyatrodan dijital sanat gösterilerine kadar geniş bir yelpazede kültürün her alanına dokunuyor.