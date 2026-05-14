Akıl almaz kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, akşam merkez İbrahim Zeki Burdurlu Yolu üzerinde meydana geldi. Burak Dilli idaresindeki motosiklet, cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonun sağ ayna kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Dilli, kamyonun soğutucu kasasına çarparak aracın altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü Burak Dilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Dilli'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör