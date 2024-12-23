Akıllı saatlerde kimyasal tehlike

Birçok kişi, akıllı saatleri tansiyon, kalp sağlığı ve vücut kondisyonunu takip etmek amacıyla kullanıyor. Ancak, ABD'de yapılan bir araştırma, bu cihazlarda bulunan bazı zararlı kimyasallara dikkat çekti. Bu kimyasallar, "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS (Perfluoroalkil ve Polifloroalkil Maddeler) grubundan geliyor. Araştırmalar, bazı akıllı saatler ve fitness takip bilekliklerinde bu tehlikeli maddelerin bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma kapsamında 22 farklı bileklik incelendi. Bu bilekliklerden 13'ü, florlu elastomer malzemeden yapılmış olup, bunların tamamında PFAS kimyasalına rastlandı. Ayrıca, flor içermeyen 9 bileklikten 2'sinde de flor tespit edildi. Ayrıca, pahalı bilekliklerin kimyasal içerik açısından daha yüksek seviyelere sahip olduğu gözlendi. Kimyasalların üretim sürecindeki yöntemlerden kaynaklandığı düşünülse de, bu maddelerin cilde ne kadar geçtiği ve uzun vadede sağlık üzerinde nasıl bir etki yapacağı henüz tam olarak bilinmemekte.