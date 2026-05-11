Akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay saat 15.30 sularında Aksu ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi'nde bulunan Aksu Çayı'nda meydana geldi. Tarım işçisi olarak çalışan Ahmet Mahmut Sadık, 2 arkadaşı ile birlikte serinlemek amacıyla çaya girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan Sadık'ın yardım çığlıklarını duyan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, çay çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, arama çalışmaları hem su yüzeyinde hem de su altında yoğunlaştırıldı. Olay yerinde görev yapan 4 dalgıç ekibi, akıntının etkili olduğu bölgelerde detaylı çalışma başlattı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'ne bağlı dalgıçlar ise suda arama yaptı. Gencin çaya girdiği alana yakın bir noktada ise su yüzeyindeki bir terlik dikkat çekti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama çalışmasının ardından JAK dalgıçları, kıyıya yaklaşık 20 metre uzaklıkta su altında Ahmet Mahmut Sadık'ın cansız bedenine ulaştı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör