AKM’de erişilebilir oyun deneyimi

İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı' oyunu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverler için özel olarak sahneye konuldu. Türk Telekom'un "Erişilebilir Tiyatro" projesi ile oyun öncesinde fuayede sanatseverlere bir kanun dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin ardından düzenlenen özel sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin uygun obje, kostüm ve dekorlara dokunarak sahneyi tanımaları sağlandı. Gösterim sırasında görme engelli sanatseverler, canlı betimleme uygulamasıyla mekân, karakterler, olaylar ve görsel unsurların diyalog aralarında anlık olarak detaylı şekilde aktarılması sayesinde oyunu derinlemesine takip etme fırsatı buldu. İşitme engelli izleyiciler ise oyunun diyaloglarını, kullanılan üst yazı sistemi aracılığıyla kolaylıkla takip edebildi. Böylece tüm sanatseverler için eşit ve kapsayıcı bir tiyatro deneyimi sunuldu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'ye Değer" anlayışı ve herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde, teknoloji birikimimizle görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir bir yaşam alanı oluşturduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Tiyatro projesiyle, görme ve işitme engelli sanatseverlere farklı bir tiyatro deneyimi sunuyoruz" dedi. SABAH