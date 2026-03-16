Akraba aileler arasında kavga: 4 yaralı, 6 gözaltı

Giriş Tarihi: 16.03.2026 10:24

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Olay İlçeye bağlı Soydan Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Ekinci (35), Dilşah Ekinci (34), Ahmet Kepece (24) ve Emin Kepece (33) yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 6 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayın ardından mahallede ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

