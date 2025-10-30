Haberler Yaşam Haberleri Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti! 1 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 30.10.2025 17:49

Esenyurt'ta akraba iki aile arasındaki kadın ve erkekerin bıçaklı sopalı kavgasında 25 yaşındaki Burak A.’ hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olay, dün 17.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında gençlerin evliliği nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgada sopalarla hem araçlara hem birbirine saldırdılar. Kavgada Y.C.G., bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Burak A. ve H.A., M.C.G., F.G. ve M.G.'yi hastaneye kaldırdı. Bıçakla yaralanan Burak A., ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya karışanların daha öncede suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

