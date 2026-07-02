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Giriş Tarihi: 2.07.2026 12:12

Akraba cinayetinde ölü sayısı 2’ye çıktı

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden İrfan Tamer'in (50) ardından hastanede tedavi gören oğlu Yusuf Tamer de (22) yaşamını yitirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Akraba cinayetinde ölü sayısı 2’ye çıktı
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Olay, geçtiğimiz ay Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Akraba olan Sinan Tamer ve İrfan Tamer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya her iki şahsın oğulları da dahil oldu. Silahların kullanıldığı kavgada İrfan Tamer ile oğlu Yusuf çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba İrfan Tamer kurtarılamadı. Olayda yaralayan ve hastanede tedavisi süren Yusuf Tamer de 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Sinan Tamer ile oğlu Alperen Tamer tutuklandı.

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#OSMANİYE

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Akraba cinayetinde ölü sayısı 2’ye çıktı
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