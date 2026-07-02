Akraba cinayetinde ölü sayısı 2’ye çıktı

Olay, geçtiğimiz ay Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Akraba olan Sinan Tamer ve İrfan Tamer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya her iki şahsın oğulları da dahil oldu. Silahların kullanıldığı kavgada İrfan Tamer ile oğlu Yusuf çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba İrfan Tamer kurtarılamadı. Olayda yaralayan ve hastanede tedavisi süren Yusuf Tamer de 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Sinan Tamer ile oğlu Alperen Tamer tutuklandı.