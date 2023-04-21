Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emrah Nas, kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Kadri N. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.